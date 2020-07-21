В Луцке стреляли в офис полиции, где находится Аваков (фото)

Судя по фото, пуля пробила окно на втором этаже здания.

В Луцке неизвестные стреляли в окно помещения Главного управления Нацполиции в Волынской области, где сейчас проводит совещание глава МВД Арсен Аваков.

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Об этом сообщает «Волынь», ссылаясь на начальника сектора коммуникации главка Ольгу Бузулук.

Отмечается, что помещение управления находится недалеко от Театральной площади, где припаркован захваченный террористом автобус. Судя по фото, в офис полиции стреляли: на втором этаже пробито окно. Вывеску полиции на здании завесили.

Очевидцы видели, как кортеж Авакова двигался по улицам Богдана Хмельницкого и Словацкого «против шерсти» (там одностороннее движение). Кортеж проехал в помещение ГУНП в Волынской области за 16-этажным домом.

На сайте нацполиции тем временем сообщается, что на месте происшествия в Луцке находятся министр Аваков и первый заместитель председателя СБУ – руководитель Антитеррористического центра при СБУ Руслан Баранецкий.

Захват автобуса в Луцке

Напомним, сегодня на Театральной площади в Луцке неизвестный захватил автобус и забаррикадировался в нем. На месте происшествия были слышны выстрелы, а площадь оцеплена спецназом. В полиции сообщили, что у мужчины, который захватил автобус, есть оружие и взрывчатка. По информации СБУ, в заложниках у мужчины находятся около 10 человек.

Террорист из Луцка: что о нем известно

Правоохранителям преступник представился как «Максим Плохой». Перед нападением он записал видео и выложил его в сети. Мужчина заявил, что "государство – это первый террорист". Теперь он требует, чтобы председатели судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинские олигархи записали и выложили на своих страницах в соцсетях и в Youtube заявления о том, что именно они - террористы в законе. Также должен записать видеообращение президент Владимир Зеленский.

Полиция ведет переговоры с преступником. Мужчина высказывал возмущение существующей системой, отказался выходить и отпускать людей, а также стрелял в сторону правоохранителей. В Нацполиции сообщили, что мужчина имеет психические расстройства и недавно состоял на учете у психиатра.

По информации СМИ, луцкого террориста, захватившего автобус с пассажирами, на самом деле зовут Максим Степанович Кривош, а Максим Плохой - это его псевдоним.

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