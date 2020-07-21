СБУ квалифицировала захвата заложников в Луцке как теракт

Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 258 УК (террористический акт).

Служба безопасности Украины по факту захвата автобуса с пассажирами в Луцке открыла уголовное производство по статье «Террористический акт».

Об этом сообщается на странице Управления Службы безопасности Украины в Волынской области в Facebook.

«По факту захвата в Луцке 44-летним гражданином Украины рейсового автобуса «Красниловка-Берестечко» следователями Службы безопасности Украины начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус «Берестечко-Красниловка», который сейчас находится на Театральной площади. По предварительной информации, в заложниках находятся около 20 человек. По словам мужчины, он имеет при себе взрывчатку и оружие.

В области введен оперативный план «Заложник». Центр перекрыт полицией.

Известно, что захватчик выражал возмущение «существующей системой в Украине». Он отказался выходить и отпускать людей, а также открыл стрельбу в сторону правоохранителей.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников).

Злоумышленником, который захватил заложников, оказался 44-летний дважды судимый Максим Кривош.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, который прибыл в Луцк, правоохранители установили контакт с указанным мужчиной, с ним ведутся переговоры. Он добавил, что пассажиры захваченного автобуса находятся в «нормальном состоянии».

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