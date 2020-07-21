СБУ квалифицировала захвата заложников в Луцке как теракт
Служба безопасности Украины по факту захвата автобуса с пассажирами в Луцке открыла уголовное производство по статье «Террористический акт».
Об этом сообщается на странице Управления Службы безопасности Украины в Волынской области в Facebook.
«По факту захвата в Луцке 44-летним гражданином Украины рейсового автобуса «Красниловка-Берестечко» следователями Службы безопасности Украины начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус «Берестечко-Красниловка», который сейчас находится на Театральной площади. По предварительной информации, в заложниках находятся около 20 человек. По словам мужчины, он имеет при себе взрывчатку и оружие.
В области введен оперативный план «Заложник». Центр перекрыт полицией.
Известно, что захватчик выражал возмущение «существующей системой в Украине». Он отказался выходить и отпускать людей, а также открыл стрельбу в сторону правоохранителей.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников).
Злоумышленником, который захватил заложников, оказался 44-летний дважды судимый Максим Кривош.
По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, который прибыл в Луцк, правоохранители установили контакт с указанным мужчиной, с ним ведутся переговоры. Он добавил, что пассажиры захваченного автобуса находятся в «нормальном состоянии».
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