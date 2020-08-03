"Он блефовал": Геращенко рассказал о результатах проверки захваченного помещения банка

На месте сотрудниками взрывотехнической службы было проведено обследование.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что киевский террорист блефовал - взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.

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"На месте сотрудниками взрывотехнической службы было проведено обследование. Предметов, опасных, взрывоопасных, там не найдено. Это означает, что этот террорист, гражданин Узбекистана, блефовал", - рассказал Геращенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 августа, около 12:20 в банк в здании бизнес-центра "Леонардо" на углу улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого в Киеве вошел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке есть взрывчатка.

Правоохранители установили, что это гражданин Узбекистана, который проживает в Киеве. Персонал и посетители были эвакуированы, внутри помещения с ним оставалась одна работница банка.

Около 15:00 злоумышленника задержали.

СБУ открыла уголовное производство по факту террористического акта.

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