"Он блефовал": Геращенко рассказал о результатах проверки захваченного помещения банка
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что киевский террорист блефовал - взрывоопасных предметов обнаружено не было.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.
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"На месте сотрудниками взрывотехнической службы было проведено обследование. Предметов, опасных, взрывоопасных, там не найдено. Это означает, что этот террорист, гражданин Узбекистана, блефовал", - рассказал Геращенко.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 августа, около 12:20 в банк в здании бизнес-центра "Леонардо" на углу улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого в Киеве вошел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке есть взрывчатка.
Правоохранители установили, что это гражданин Узбекистана, который проживает в Киеве. Персонал и посетители были эвакуированы, внутри помещения с ним оставалась одна работница банка.
Около 15:00 злоумышленника задержали.
СБУ открыла уголовное производство по факту террористического акта.
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