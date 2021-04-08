В Херсонской области задержали бывшего сотрудника "министерства государственной безопасности ЛНР".
Как сообщает Офис генпрокурора, по данным следствия, с декабря 2015 года житель Луганска участвовал в противоправной деятельности так называемого «министерства государственной безопасности ЛНР» на неподконтрольной органам государственной власти территории.
В составе незаконного вооруженного формирования "оперуполномоченный" собирал информацию о местах дислокации и средствах безопасности админзданий органов государственной власти и правоохранительных органов Украины, занимался насаждением антиукраинской идеологии среди местного населения и создавал безопасные условия для функционирования оккупационной администрации РФ в Луганской области.
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В 2016 году он покинул оккупированную территорию Луганской области через Российскую Федерацию, после чего устроился администратором в один из территориальных сервисных центров МВД в Херсонской области. Местонахождение мужчины установлено сотрудниками Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.
На сегодняшний день он уведомлен о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в деятельности незаконного вооруженного формирования, незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украина), а также ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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