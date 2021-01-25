Владелец дома, в котором нашли женщину, говорит, что она умерла еще ночью.

В одном из частных домов по улице Вишневецкого в Черкассах правоохранители обнаружили труп женщины с многочисленными телесными повреждениями. Владелец дома говорит, что она умерла еще ночью. На месте работают медики и следственно-оперативная группа полиции.

Об этом сообщает "Про все" с места происшествия.

Труп женщины около 50 лет обнаружили медики, приехавшие на вызов. По словам владельца дома по имени Андрей, он вызвал скорую помощь своему знакомому, которому стало плохо. А уже в доме медики обнаружили труп женщины, которая имела многочисленные ушибы и синяки. По словам очевидцев, тело женщины на момент прибытия полиции и медиков было синее.

По словам владельца дома, женщине стало плохо еще вчера. А уже утром он заметил, что его подруга умерла.

Читайте также"Пил водку, ром, коньяк, коктейли": водитель удивил столичных копов откровенностью (фото)

"Ей вчера стало плохо. Я вызвал скорую. Аня вчера металась, вероятно у нее была эпилепсия. От чего именно умерла, мне неизвестно», - рассказал мужчина.

Но интернет-издание сообщает, что дом регулярно посещают местные пьяницы и лица без определенного места жительства.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН