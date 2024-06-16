Есть две статьи, которыми руководствуются правоохранители, в случае нападения на работников ТЦК.

В Украине во время мобилизационных мероприятий бывают случаи, когда на представителей ТЦК и СП совершают нападение или препятствуют их деятельности. Специалисты Безоплатной правовой помощи объяснили для АрмияInform, какое наказание может ждать нарушителей за такие действия.

По словам юристов, люди могут нести ответственность за:

препятствование движению мобилизационных групп;

оповещение о передвижении таких групп в соцсетях, мессенджерах, Telegam-каналах, фото, видео фиксация таких групп, с привязкой к местности и тому подобное. Тогда преступление считают совершенным, если человек зафиксировал на фото или указал конкретное место или адрес;

нападение на работников мобилизационных групп;

повреждение служебного и личного имущества;

совершение вреда жизни или здоровью работников мобилизационных групп.

Наказание за такие действия в отношении работников ТЦК

Специалисты юридической помощи отметили, что в случае нападения на представителей ТЦК и работников Национальной полиции большинство органов досудебного расследования руководствуются двумя статьями:

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1 ст. 342 Уголовного кодекса (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, военнослужащему). К примеру, драки с работниками ТЦК и Нацполиции, повреждение имущества. Человек, который это совершил, будет обязан уплатить штраф в размере от 17 до 68 тысяч гривен или же ему грозит ограничение свободы или пробационный надзор максимальным сроком до 4 лет, а в некоторых случаях лишение свободы от 2 до 5 лет.

2 ст. 114-1 Уголовного кодекса (препятствование законной деятельности вооруженных сил Украины и другим военным формированиям). К таким случаям, к примеру, относят действия, как создание каналов в чат-ботах, где подробно рассказывается об адресах, по которым находятся представители ТЦК. Поэтому за это правонарушение человек может получить срок от 5 до 8 лет.

Кроме того, за избиение, нанесение травм, обливание зеленкой или же, например, забрасывание помидорами представителей ТЦК, правонарушителей могут привлечь к ответственности по следующим статьям Административного кодекса:

Статья 173 КУоАП. Мелкое хулиганство - или штраф до 119 грн или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев с отчислением 20% заработка, или административный арест на срок до 15 суток.

Статья 173-1 КУоАП. Распространение ложных слухов - штраф до 255 грн или исправительные работы на срок до 1 месяца с отчислением 20% заработка.

Статья 185 КУоАП. Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего - штраф до 255 грн или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев с отчислением 20% заработка, или административный арест на срок до 15 суток.

Статья 185-7 КУоАП. Публичные призывы к невыполнению требований полицейского или должностного лица Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины - штраф до 340 грн, или исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев с отчислением 20% заработка.

В случае телесных повреждений различной степени тяжести злоумышленнику может грозить до 10 лет лишения свободы.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее военный адвокат Роман Лихачев рассказал, какие функции ТЦК можно передать другим органам. По его словам, часть обязанностей можно отдать ЦПАУ, а остальное оставить в электронном формате.

"Те же выдачи электронных билетов - для чего там ТЦК, если можно все это делать в электронном формате; заполнил человек данные и получил отсрочку через электронный кабинет", - заверил он.

Также стало известно, что в Украине существенно изменили порядок ведения воинского учета. Поэтому в постановлении обновили перечень тех, кто подлежит направлению на медицинский осмотр.

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