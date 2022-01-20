На полуострове автостопер атаковал водителя, который его подвез, и пытался ограбить.

В подконтрольном России Крыму водитель на фургоне помог мужчине, который автостопил, и получил от попутчика в качестве "благодарности" удары ножом в грудь.

Водитель Владимир на фургоне ехал из Керчи и подобрал на трассе автостопера Андрея, который попросил довезти его до Симферополя, сообщил Telegram-канал "Mash на волне".

По его данным, после приезда попутчик ударил водителя четыре раза ножом в грудь, забрал сумку с деньгами и начал убегать, а при этом забыл в машине свой рюкзак, в котором была копия паспорта.

"Владимир ехал на своем фургоне из Керчи. На трассе автостопил Андрей, водитель любезно согласился подкинуть (его – Ред.) до Симферополя. Когда добрались до пункта назначения, Владимир повернулся пожать попутчику руку на прощание, а в ответ получил четыре удара ножом в грудь…", – отмечается на канале.

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Позже выяснилось, что автостопер забыл копию паспорта. В сообщении говорится, что злоумышленник – гражданин Беларуси.

Ранее сообщалось, что в Севастополе водитель такси после спора ударил в нос пассажирку. У женщины был сломан нос, и она попала в больницу.

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