Участники митинга в поддержку украинского языка устроили под ВР перформанс "Не подливайте масла в огонь" (фоторепортаж)

Они установили деревянные палки длиной около 1,5 метра в виде палатки, положили несколько дымовых шашек и подожгли их.

Участники митинга в поддержку украинского языка устроили под Верховной Радой на площади Конституции перформанс «Не подливайте масла в огонь».

Как передает корреспондент УНИАН, они установили деревянные палки длиной около 1,5 метра в виде палатки, положили несколько дымовых шашек и подожгли их. Наверху импровизированного костра прикрепили плакат «Не подливайте масло в огонь». «Огонь» символизирует разжигание вражды в Украине из-за законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обучении на государственном языке в учебных заведениях» (№ 2362).

Следует также отметить, что около часа назад полиция препятствовала митингующим занести эти деревянные палки, митингующие заверяли правоохранителей, что это атрибутика, а костер разжигать не будут.

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