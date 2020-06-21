Взрывы газа в домах украинцев: самые жуткие трагедии последних лет (фото, видео)

Ежегодно украинцы становятся свидетелями жутких новостей о взрывах газа в жилых домах. Эти трагедии по разным причинам, к сожалению, случаются регулярно. Часто взрыв приводит к обрушению несущих конструкций подъездов, и те, кто сумел спастись от огня, гибнет под завалами.

Взрывы происходят по разным причинам - самоубийцы пытаются утянуть с собой в могилу родню и соседей, люди пренебрежительно относятся к мерам безопасности при пользовании газовыми плитами и баллонами, из-за халатности и износа повреждаются газовые коммуникации в домах. Но итог всегда один - невинные жертвы (часто дети) и десятки сломленных судеб.

УНИАН вспомнил самые жуткие трагедии последних лет.

Николаев, 2014 год. Самоубийство

В 2014 году в Николаеве по адресу улица Лазурная, 40, взорвался жилой дом. Семь человек тогда погибло, и пять человек получили тяжелые ранения. Обрушились четыре верхних этажа десятиэтажного дома.

Основной причиной происшествия стал взрыв газа, который был устроен жителем дома, чтобы свести счеты с жизнью. По версии правоохранителей, 39-летний жилец дома Юрий после ссоры с женой пустил газ, и дом взорвался.

Но друзья и родные мужчины заявляли, что в это не верят, потому что у него не было для этого причин. Самого же Юрия спасатели нашли уже мертвым, его же жена Ирина, которая почти сутки провела под завалами, выжила.

Кривой Рог, 2015 год. Взрыв баллона и цепная реакция

В мае 2015 года в Кривом Роге из-за взрыва погибли молодая женщина и ее 5-летняя дочь. Был полностью разрушен двухэтажный дом. В одной из квартир взорвался газовый баллон, подключенный к кухонной плите. Деревянные стены загорелись, а потом сдетонировали такие же газовые баллоны в других квартирах. Потушить пожар спасатели смогли только через восемь часов. 8-квартирный дом был разрушен вдребезги.

В октябре того же года в Кривом Роге произошел взрыв в многоэтажном доме, 7 человек были травмированы. К счастью, обошлось без обрушения. Взрывной волной выбило стекла в соседних домах.

Одесса, 2016 год. Ожоги получил 6-летний ребенок

В мае 2016 года в Одессе прогремел мощный взрыв, в результате которого погиб один человек и трое пострадали.

«В результате взрыва - 1 погибших, трое госпитализированы, среди них девочка 6 лет с ожогами туловища, головы и шеи, находится в ожоговой реанимации», — говорилось в сообщении полиции.

Взорвался газовый котёл в квартире на втором этаже, после чего начался пожар. Взрывной волной были полностью разрушены 7 квартир.

Украинск, Донецкая область, 2016 год. Не стало двух маленьких детей

15 января 2016 года в квартире на 5 этаже многоквартирного дома в города Украинск Донецкой области произошел взрыв бытового газа. Женщина 1983 года рождения и 9-летняя девочка с травмами были доставлены в больницу. Еще одну девочку 2011 рождения также достали из под завалов, но от полученных тяжелых травм она скончалась в больнице.

Кроме этого под завалами оказался 5-месячный малыш. Он погиб на месте под обломками.

Киев, 2017 год. Два трупа и двое сирот

В июле 2017 года трехэтажный жилой дом на проспекте Голосеевском, 70 в Киеве частично обрушился в результате взрыва газа. Под завалами долго искали женщину, которая была на балконе в момент взрыва. В конце концов ее нашли мертвой. Впоследствии под завалами нашли еще труп мужчины - из-за трагедии двое его детей остались сиротами. Еще четверо жильцов получили травмы.

В соседних зданиях из-за взрыва вылетели окна. Кстати, обрушившийся дом расположен в нескольких десятках метров от станции метро "Голосеевская".

Жители разрушенного дома в комментариях журналистам связывали взрыв со строительством, которое велось вблизи здания. По их словам, с началом строительных работ их дом пошел трещинами, поэтому возможно, что газовая труба лопнула по этой причине.

Кривой Рог, 2018 год

16 июля 2018 года в Кривом Роге по ул. Чаривна, 3 в полдесятого вечера, когда люди отдыхали в своих квартирах, на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома произошел взрыв, в результате которого были травмированы трое человек, из них один ребенок. Их госпитализировали в больницу.

Были разрушены межкомнатные перегородки двух квартир, а взрывной волной повреждены перегородки пяти квартир. К счастью, тогда обошлось без жертв, но люди полностью остались без крова и средств к существованию.

Фастов, 2018 год. Мужчина выпал из окна и выжил

В декабре 2018 года в Фастове Киевской области произошел взрыв газа в пятиэтажке. В результате взрыва произошло разрушение третьего, четвертого и пятого этажей - всего были повреждены три десятка квартир. В результате взрыва погибли два человека и одни пострадал. Пострадавший мужчина в результате взрыва тогда выпал с пятого этажа.

"Раздался оглушительный звук, а стены задрожали не только в доме, где произошло ЧП, а и в соседних. Весь двор завалило обломками, а кирпичи поразлетались на десятки метров. Пожара не было", - рассказывали жители.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июня, в 10:00 в Дарницком районе Киева произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме по адресу ул. Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате взрыва разрушены межэтажные перекрытия 4-8-го этажей. По данным полиции, один человек погиб, деблокированы трое, поиски еще трех продолжаются, эвакуирован 21 человек.

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