По данным спасателей, восемь человек пострадали.

21 июня в селе Белогородка произошел взрыв и пожар в пятиэтажном доме. Число погибших увеличилось до двух.

Об этом сообщает Сегодня.

Как известно, в 13:20 произошел взрыв в квартире на третьем этаже. Спасатели сообщали, что пострадали восемь человек, в том числе ребенок.

Пожар распространился на верхние этажи и кровлю дома. Возгорание локализовали в 16:28. Позже работники ГСЧС обнаружили в одной из квартир тело погибшего.

Читайте такжеНа Киевщине утонули три человека, еще один умер в скоройПо данным издания, на месте пожара позднее нашли тело второй жертвы.

Погибший - мужчина старше 50 лет.

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Автор: Людмила Жерновская