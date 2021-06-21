Возгорание локализовали в 16:28 / фото kv.dsns.gov.ua
21 июня в селе Белогородка произошел взрыв и пожар в пятиэтажном доме. Число погибших увеличилось до двух.
Об этом сообщает Сегодня.
Как известно, в 13:20 произошел взрыв в квартире на третьем этаже. Спасатели сообщали, что пострадали восемь человек, в том числе ребенок.
Пожар распространился на верхние этажи и кровлю дома. Возгорание локализовали в 16:28. Позже работники ГСЧС обнаружили в одной из квартир тело погибшего.
Читайте такжеНа Киевщине утонули три человека, еще один умер в скоройПо данным издания, на месте пожара позднее нашли тело второй жертвы.
Погибший - мужчина старше 50 лет.
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