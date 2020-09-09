Взрыв произошел из-за проведения сварочных работ.

В Киеве во время проведения сварочных работ взорвалась автоцистерна, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Сегодня в 9:32 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о взрыве автоцистерны на одном из предприятий, которое находится на улице Вискозной», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для выяснения всех обстоятельств происшествия по вызову немедленно выехала следственно-оперативная группа Главного и Деснянского управления полиции.

Предварительно установлено, что в результате проведения сварочных работ произошел взрыв автоцистерны. Вследствие этого на месте происшествия погиб 52-летний мужчина, житель Херсонской области, а 33 – летнего мужчину доставили в больничное учреждение с телесными повреждениями.

Сейчас на месте происшествия сотрудники полиции проводят первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства этого трагического происшествия.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Деснянском управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет дана правовая квалификация.

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Автор: Дмитрий Захаров