В Киеве во время проведения сварочных работ взорвалась автоцистерна, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал.
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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
«Сегодня в 9:32 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о взрыве автоцистерны на одном из предприятий, которое находится на улице Вискозной», - говорится в сообщении.
Отмечается, что для выяснения всех обстоятельств происшествия по вызову немедленно выехала следственно-оперативная группа Главного и Деснянского управления полиции.
Предварительно установлено, что в результате проведения сварочных работ произошел взрыв автоцистерны. Вследствие этого на месте происшествия погиб 52-летний мужчина, житель Херсонской области, а 33 – летнего мужчину доставили в больничное учреждение с телесными повреждениями.
Сейчас на месте происшествия сотрудники полиции проводят первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства этого трагического происшествия.
Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Деснянском управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет дана правовая квалификация.
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