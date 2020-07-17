Взрыв возле станции метро в Киеве: пострадал студент, он в тяжелом состоянии
23:15, 17 июля 2020Происшествия
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Парень получил множественные осколочные травмы ног.
В мусорном пакете у входа на станцию метро взорвалось неизвестное устройство / фото facebook.com/Vitaliy.Klychko
В результате взрыва возле станции метро «Шулявская» в Киеве пострадал 22-летний студент.
Читайте такжеВ Житомире под домом бывшего нардепа Розенблата взорвалась гранатаОб этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook.
«Пострадал прохожий – 22-летний студент. Он получил множественные осколочные травмы ног», – сообщил он.
По информации Киичко, пострадавшего госпитализировали в городскую больницу № 17, он в тяжелом состоянии.
Как сообщал УНИАН, вечером 17 июля в мусорном пакете у входа на станцию метро «Шулявская» в Киеве взорвалось неизвестное устройство.
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