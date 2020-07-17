Взрыв возле станции метро в Киеве: пострадал студент, он в тяжелом состоянии

Парень получил множественные осколочные травмы ног.

В результате взрыва возле станции метро «Шулявская» в Киеве пострадал 22-летний студент.

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«Пострадал прохожий – 22-летний студент. Он получил множественные осколочные травмы ног», – сообщил он.

По информации Киичко, пострадавшего госпитализировали в городскую больницу № 17, он в тяжелом состоянии.

Как сообщал УНИАН, вечером 17 июля в мусорном пакете у входа на станцию метро «Шулявская» в Киеве взорвалось неизвестное устройство.

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