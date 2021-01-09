Об инциденте сообщили в Нацполицию, ГСЧС и СБУ.

В ООО "Оператор ГТС Украины" не исключают диверсии, которая привела к аварии в Полтавской области на магистральном газопроводе ОГТСУ «Уренгой-Помары-Ужгород».

Об этом сказано в сообщении ООО "Оператор ГТС Украины".

Читайте также"Это ужас, стекла дрожали": очевидцы рассказали о мощном взрыве на Полтавщине

«09 января 2021 года в 15:50 по оперативной информации произошла разгерметизация магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» в Полтавской области недалеко от города Лубны. Жертв и пострадавших в результате аварии нет.

Ремонтные бригады работают на месте инцидента, сейчас авария локализована. Опасности для жителей соседних населенных пунктов нет. ОГТСУ делает все должное, чтобы восстановить стабильное снабжение газа потребителям в обходной способ, угрозы для обеспечения газом для прилегающих населенных пунктов нет. Транзиту газа также ничего не угрожает.

Оператор ГТС Украины предпринимает действия в соответствии с планом локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) и уже сообщил об инциденте в Нацполицию, ГСЧС, СБУ. Расследование установит вероятные причины аварийной ситуации, включая возможность диверсии»,- сказано в сообщении.

Взрыв под Полтавой

Ранее стало известно, что в городе Лубны Полтавской области прогремел мощный взрыв и начался пожар.

В дальнейшем стало известно, что взрыв и пожар в Лубнах произошли в результате разгерметизации газопровода.

АО "Лубныгаз" сообщило о взрыве на участке вблизи села Калайдинцы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Булашев