Запах газа и "заглушки-трубочки": жители разрушенного дома на Позняках рассказали о странностях перед взрывом

Жильцы допускают, что в одной из квартир с трубы могла слететь заглушка, которую газовики поставили вместо счетчика.

Жители многоэтажного дома на Позняках в Киеве, где 21 июня произошел смертельный взрыв, указали на странные моменты, предшествовавшие трагедии.

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Как сообщает «Апостроф», жительница дома Оксана Ходулич рассказала журналистам, что накануне взрыва у большинства людей в подъезде сняли газовые счетчики и вместо них поставили заглушки-трубочки. Вероятно, эта конструкция не соответствовала правилам техники безопасности.

Я слышала запах (газа, - "ред."). Он был ванной и туалете, шел от вентиляции и на кухне. Я думала, что это так травили тараканов, поэтому и запах. Но не могли так травить тараканов, ведь запах был каждый день и шкафчики на кухне постоянно наполнялись этим запахом", - рассказала другая жительница дома Татьяна Алексеевна.

По ее словам, если в какой-то квартире слетала эта заглушка, которую поставили вместо счетчика, то газ шел на полную мощность.

"Когда заглушку ставили мне, я попросила мастера, чтобы он это место намазал мылом и включил газ, чтобы проверить пропускает или нет. Если бы не попросила, он бы ушел. Но все ли сделали так, как сделала я?" - отметила женщина

Татьяна рассказала, что в квартире, где был эпицентр взрыва, жила ее Людмила Яковлевна. Последняя вела очень активную жизнь, занималась йогой, ездила в Индию, поэтому в версию о самоубийстве многие не верят.

Как сообщал УНИАН, 21 июня в 10:00 в Киеве, на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв, предварительно, газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. Погибли пять человек, секция жилого дома восстановлению не подлежит.

Полиция открыла уголовное дело и провела обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали многоэтажку.

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