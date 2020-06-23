В Киеве обследуют еще один дом в районе, где произошел взрыв в многоэтажке

Сейчас завершается обследование 1-5 секций.

В Киеве завершают комиссионные обследования соседних секций возле многоэтажного дома на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, где 21 июня произошел взрыв.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Сейчас завершается обследование 1-5 секций. Решение о заселении людей обратно в дома будет принято только на основе выводов специалистов, сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

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После обследования указанных пяти секций будет проводиться проверка дома на улице Григоренко, 41. Продолжается инструментальный надзор секции №6, где, собственно, произошел взрыв, чтобы не допустить разрушения конструкций. Город установил надзор за домом, чтобы не допустить противоправных действий и мародерства.

В свою очередь глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин пояснил, что спасательная операция завершена и вопрос о дальнейшей судьбе здания будет решать киевская власть.

Как сообщал УНИАН, в 10:00 21 июня в Киеве в 10-этажном жилом доме по адресу: ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, произошел взрыв, по предварительным данным, газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

С начала проведения работ спасатели извлекли из-под завалов тела пяти человек: двух женщин, 1943 и 1974 г.р. и трех мужчин 1991, 1967, 1976 г.р. В ГСЧС заявили, что под завалами погибших больше нет.

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