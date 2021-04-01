По данным СМИ, погибший - бывший участник антитеррористической операции на востоке Украины, а взорвавшаяся боевая граната была в кармане его брюк.

Во дворе дома одного из сел Львовского района Львовской области произошел взрыв.

По информации Отдела коммуникации полиции Львовской области, взрыв произошел 31 марта. От полученных травм на месте погиб 47-летний хозяин дома.

"Предварительно установлено, что взорвалась, вероятно, ручная граната РГД-5", - отметили правоохранители.

Следователи территориального подразделения полиции под процессуальным руководством Пустомытовской окружной прокуратуры открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство" и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Издание ZAXID.NET со ссылкой на собственные источники в полиции сообщает, что погибший - бывший участник антитеррористической операции на востоке Украины, а взорвавшаяся боевая граната была в кармане его брюк.

По данным издания, от взрыва мужчине оторвало ногу, а уже через несколько минут он умер.

Журналисты выяснили, что погибший жил с отцом, был холост, детей не имел. Спиртным не злоупотреблял и вел спокойный образ жизни.

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Автор: Катерина Комолова