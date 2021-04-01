Во дворе дома одного из сел Львовского района Львовской области произошел взрыв.
По информации Отдела коммуникации полиции Львовской области, взрыв произошел 31 марта. От полученных травм на месте погиб 47-летний хозяин дома.
"Предварительно установлено, что взорвалась, вероятно, ручная граната РГД-5", - отметили правоохранители.
Следователи территориального подразделения полиции под процессуальным руководством Пустомытовской окружной прокуратуры открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство" и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
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Издание ZAXID.NET со ссылкой на собственные источники в полиции сообщает, что погибший - бывший участник антитеррористической операции на востоке Украины, а взорвавшаяся боевая граната была в кармане его брюк.
По данным издания, от взрыва мужчине оторвало ногу, а уже через несколько минут он умер.
Журналисты выяснили, что погибший жил с отцом, был холост, детей не имел. Спиртным не злоупотреблял и вел спокойный образ жизни.
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