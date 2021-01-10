Полиция открыла уголовные производства по факту травмирования двух детей в городе Каменское.

В Днепропетровской области в результате взрыва запала от гранаты пострадали двое детей.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Событие произошло 9 января около 19:00 в частном доме в пгт Карнауховка Южного района города Каменское. В результате взрыва 14-летний и шестилетний парень получили травмы рук, живота и лица. Сейчас их обоих доставили в областную детскую больницу. Установлено, что взрыв произошел по месту жительства семьи 6-летнего ребенка, где находился в гостях подросток.

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По данному факту следователи Южного отделения полиции открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).

В рамках расследования будут установлены обстоятельства преступления и происхождение боеприпаса.

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Автор: Денис Прядко