В Днепропетровской области в результате взрыва запала от гранаты пострадали двое детей.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
Событие произошло 9 января около 19:00 в частном доме в пгт Карнауховка Южного района города Каменское. В результате взрыва 14-летний и шестилетний парень получили травмы рук, живота и лица. Сейчас их обоих доставили в областную детскую больницу. Установлено, что взрыв произошел по месту жительства семьи 6-летнего ребенка, где находился в гостях подросток.
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По данному факту следователи Южного отделения полиции открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).
В рамках расследования будут установлены обстоятельства преступления и происхождение боеприпаса.
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