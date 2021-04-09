Злоумышленники угрожали потерпевшей и ее родным физической расправой, если она не отдаст деньги.

Правоохранители задержали трех мужчин за вымогательство у жительницы Харькова 50 тысяч долларов несуществующего долга.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, группа из трех мужчин вымогала у 43-летней харьковчанки денежные средства, которые она якобы задолжала. Злоумышленники угрожали потерпевшей и ее родным физической расправой, если она не отдаст деньги.

«Чтобы доказать свою осведомленность о близких потерпевшей, злоумышленники сообщали ей информацию о месте их проживания, возрасте, работе, путях передвижения и др. Запуганная женщина отдала вымогателям 20 тысяч долларов, однако злоумышленники на этом не остановились и продолжили свои угрозы, чтобы получить всю сумму», - говорится в сообщении.

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Установлено, что к совершению указанного уголовного преступления причастны трое мужчин - 58-летний и 59-летний харьковчане, а также 35-летний мужчина, который является сыном одного из них и в настоящее время проживает в Киеве.

Отмечается, что 8 апреля после очередной передачи средств, которые женщина перечислила на карту, указанную злоумышленниками, трех мужчин задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Во время задержания один из злоумышленников оказал сопротивление - пытался бежать и попытался осуществить наезд автомобилем на правоохранителей.

Спецоперация проводилась одновременно на территории Харькова и Киева при силовой поддержке сотрудников отдела быстрого реагирования Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины и роты полиции особого назначения «СХИД».

В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении. По месту жительства задержанных проведены обыски. Следственные действия продолжаются.

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Автор: Денис Прядко