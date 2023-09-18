Для маскировки разведывательно-подрывной деятельности злоумышленник перед выходом на задание переодевался в военную форму украинских защитников.

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала "на горячем" агента ФСБ в Днепре, который собирал разведданные о перемещении подразделений Вооруженных сил Украины, которые задействованы в контрнаступлении на Восточном фронте.

Как сообщил пресс-центр СБУ, для маскировки разведывательно-подрывной деятельности злоумышленник перед выходом на задание переодевался в военную форму украинских защитников. Отмечается, что в зоне особого внимания российского агента были маршруты движения железнодорожных эшелонов с новейшей военной техникой, вооружением и боеприпасами Сил обороны.

Также он пытался обнаружить в районе областного центра боевые позиции украинской ПВО. В спецслужбе проинформировали, что для сбора развединформации фигурант регулярно объезжал территорию города, где фотографировал украинские объекты.

"Полученные данные российский агент передавал своему "куратору" из ФСБ через мессенджер в виде текстовых сообщений и медиафайлов. За каждое выполненное задание вражеский приспешник получал от российской спецслужбы денежное вознаграждение. Чтобы скрыть каналы финансирования, агент ФСБ получал средства на банковскую карту с помощью криптовалютных операций. По имеющимся данным, агентурные разведданные нужны были оккупантам для планирования боевых операций и диверсий, направленных на замедление украинского контрнаступления в районах Угледара и Новоселки", - говорится в сообщении.

Задержали российского агента во время выполнения им задания вблизи одного из стратегических объектов в Днепре, во время обысков у фигуранта обнаружен мобильный телефон с доказательствами переписки с агрессором, а также патроны к автоматическому оружию.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по части 2 статьи 111 "Государственная измена, совершенная в условиях военного положения" Уголовного кодекса. Решается вопрос о дополнительной квалификации его преступных действий по статье 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса. Сейчас он под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Предатели в Украине - последние новости

СБУ задержала агента ФСБ в Киеве, который готовил новые удары по столичным ТЭЦ. Им оказался контрактник одной из воинских частей Нацгвардии, которого российская спецслужба дистанционно завербовала зимой этого года.

Кроме того, в Херсоне задержали вражескую корректировщицу, которая работала на депутата Госдумы РФ Игоря Кастюкевича, которого Кремль назначил одним из "кураторов" временно оккупированной части региона.

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