Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили агента ФСБ, который, отбывая наказание в исправительной колонии Львовщины, способствовал в подготовке воздушной атаки РФ на военную и критическую инфраструктуру области.
Согласно сообщением СБУ, среди основных целей рашистов были пункты транзитного базирования тяжелого вооружения ВСУ и местные теплоэлектростанции. Для сбора информации, а также наведения российских ракет и дронов на украинские объекты, фигурант пытался создать собственную сеть информаторов. К ней заключенный хотел привлечь своих близких родственников и знакомых "на свободе".
Всю полученную от них развединформацию российский агент должен был передавать своему "куратору" из ФСБ. За каждое выполненное задание вражеская спецслужба "гарантировала" от 1 до 5 тысяч долларов США. Сумма зависела от важности украинского объекта.
Сотрудники СБУ заблокировали подрывную деятельность российского агента и тем самым сорвали планы агрессора по подготовке новой серии ударов по региону.
По данным следствия, злоумышленником оказался 48-летний местный житель, который с 2019 года отбывает наказание за совершение тяжкого преступления. В поле зрения ФСБ попал из-за своих комментариев в поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины, которые излагал в "Одноклассниках". Затем российская спецслужба провела дистанционную вербовку узника под видом его знакомства с гражданкой России.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса, злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы. В частности, за:
- посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
- государственную измену, совершенную в условиях военного положения;
- нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам;
- пропаганду войны;
- оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников.
Выявление агентов РФ в Украине
Украинская контрразведка активно выявляет агентов РФ, которые помогают врагу совершать эффективные атаки.
В частности, в начале сентября стало известно о задержании участника агентурной сети ФСБ, которая на 9 мая этого года готовила покушение на командование Сил обороны в Запорожской области. Перед этим задержали двух организаторов этой вражеской группы. Позже был разоблачен их сообщник, который в собственной квартире под кроватью 6-летней дочери прятал оружие и боеприпасы.
Также в этом месяце по "горячим следам" задержана россиянка, которая корректировала вражеские удары по Сумам 7 сентября. По данным СБУ, эта женщина - гражданка России и имеет вид на жительство в Украине, длительное время жила в Сумах. После начала полномасштабного вторжения России женщина начала дистанционно сотрудничать с Главным управлением Генштаба ВС страны-агрессора (известного как ГРУ). По указанию военной разведки РФ она собирала информацию о городских объектах, которые считала местами возможного пребывания украинских защитников.
Всего с начала полномасштабной войны СБУ разоблачила более 2000 предателей и более 300 кадровых агентов российских спецслужб.