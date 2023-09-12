Предателю обещали в России до 5 тысяч долларов США за каждое выполненное задание.

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили агента ФСБ, который, отбывая наказание в исправительной колонии Львовщины, способствовал в подготовке воздушной атаки РФ на военную и критическую инфраструктуру области.

Согласно сообщением СБУ, среди основных целей рашистов были пункты транзитного базирования тяжелого вооружения ВСУ и местные теплоэлектростанции. Для сбора информации, а также наведения российских ракет и дронов на украинские объекты, фигурант пытался создать собственную сеть информаторов. К ней заключенный хотел привлечь своих близких родственников и знакомых "на свободе".

Всю полученную от них развединформацию российский агент должен был передавать своему "куратору" из ФСБ. За каждое выполненное задание вражеская спецслужба "гарантировала" от 1 до 5 тысяч долларов США. Сумма зависела от важности украинского объекта.

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Сотрудники СБУ заблокировали подрывную деятельность российского агента и тем самым сорвали планы агрессора по подготовке новой серии ударов по региону.

По данным следствия, злоумышленником оказался 48-летний местный житель, который с 2019 года отбывает наказание за совершение тяжкого преступления. В поле зрения ФСБ попал из-за своих комментариев в поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины, которые излагал в "Одноклассниках". Затем российская спецслужба провела дистанционную вербовку узника под видом его знакомства с гражданкой России.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса, злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы. В частности, за:

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

государственную измену, совершенную в условиях военного положения;

нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам;

пропаганду войны;

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников.

Выявление агентов РФ в Украине

Украинская контрразведка активно выявляет агентов РФ, которые помогают врагу совершать эффективные атаки.

В частности, в начале сентября стало известно о задержании участника агентурной сети ФСБ, которая на 9 мая этого года готовила покушение на командование Сил обороны в Запорожской области. Перед этим задержали двух организаторов этой вражеской группы. Позже был разоблачен их сообщник, который в собственной квартире под кроватью 6-летней дочери прятал оружие и боеприпасы.

Также в этом месяце по "горячим следам" задержана россиянка, которая корректировала вражеские удары по Сумам 7 сентября. По данным СБУ, эта женщина - гражданка России и имеет вид на жительство в Украине, длительное время жила в Сумах. После начала полномасштабного вторжения России женщина начала дистанционно сотрудничать с Главным управлением Генштаба ВС страны-агрессора (известного как ГРУ). По указанию военной разведки РФ она собирала информацию о городских объектах, которые считала местами возможного пребывания украинских защитников.

Всего с начала полномасштабной войны СБУ разоблачила более 2000 предателей и более 300 кадровых агентов российских спецслужб.

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