Летом информатор оккупантов направила по городу удар реактивных систем залпового огня.

В Херсоне задержали вражескую корректировщицу, которая работала на депутата Госдумы РФ Игоря Кастюкевича, которого Кремль назначил одним из "кураторов" временно оккупированной части региона.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, фигурантка - местная жительница, которая в период захвата города подписалась на одну из соцсетей этого депутата.

После освобождения Херсона она дистанционно предложила Кастюкевичу свою "помощь" в корректировке вражеских ударов по местным объектам Сил обороны Украины. Для этого злоумышленница обходила улицы и скрыто фиксировала локации базирования боевых подразделений украинских защитников.

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Полученные данные предательница пересылала на интернет-ресурс Кастюкевича в виде текстовой информации с привязкой к местности. В дальнейшем результаты ее "работы" попадали в штаб Южного военного округа ВС РФ для подготовки обстрелов Херсона.

Установлено, что летом этого года информатор оккупантов скорректировала российский удар по городу с применением реактивных систем залпового огня.

"Задержали фигурантку на попытке передачи новых разведданных депутату страны-агрессора. Во время обыска у задержанной изъят мобильный телефон с доказательствами подрывной деятельности в пользу РФ", - рассказали в СБУ.

Сейчас женщине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ) УК. Она сейчас находится под стражей. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

Другие новости о задержании предателей

Как сообщал УНИАН, в Одессе задержали российского информатора, который ради получения разведданных хотел "сломать" телефон военной, муж которой служит на Восточном фронте. Предатель сам обратился к администратору одного из прокремлевских телеграмм-каналов, который распространяет данные о перемещении Сил обороны Украины. Военная была подругой жены фигуранта.

А на Львовщине разоблачили агента ФСБ, который, отбывая наказание в исправительной колонии, способствовал в подготовке воздушной атаки РФ на военную и критическую инфраструктуру области.

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