В Днепре возле кафе произошла потасовка, в охранника стреляли из огнестрельного оружия, трое посетителей получили ножевые ранения.
Как сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, конфликтная ситуация между группой мужчин и охраной на ул. Короленко возникла сегодня около 5 утра.
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Как выяснили полицейские, указанное заведение, несмотря на карантин, работало ночью по предварительной договоренности с администрацией. Пятеро отдыхавших попали в кафе через служебную дверь. Уже под утро на улице между клиентами и охраной кафе возникла потасовка, в результате которой 37-летний охранник получил огнестрельные ранения и был доставлен в больницу. Еще трое посетителей кафе получили ножевые ранения.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, в кафе проводится обыск. С места преступления изъяты гильзы от травматического оружия.
Полиция выясняет все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к хулиганским действиям.
Также установлено, что с начала ноября во время проведения профилактических мероприятий полицейские зафиксировали 8 фактов нарушений карантинных норм со стороны администрации указанного учреждения. По фактам выявленных правонарушений составлено 5 административных протоколов.
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