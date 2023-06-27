Генпрокурор Украины Костин выразил надежду, что это устранит пробелы в механизмах привлечения к ответственности агрессора.

На следующей неделе в Гааге начнет работу Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA).

Как сообщается на официальном сайте офиса Генерального прокурора, об этом глава ведомства Андрей Костин сказал на 5-м Открытом форуме Slynn Foundation, посвященном проблеме безнаказанности России.

"Надеюсь, что это устранит пробелы в механизмах привлечения к ответственности агрессора. Создание специального международного трибунала является наиболее законным решением и ответом на безнаказанность России", – отметил Костин.

Как напомнили в ОГПУ, решение об открытии ICPA было утверждено в марте во время конференции United for Justice во Львове. Тогда генеральные прокуроры стран-членов совместной следственной группы (JIT) подписали приложение к соглашению о создании JIT относительно начала работы на базе Евроюста Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины.

Агрессия РФ против Украины

Создание Международного центра по преследованию преступлений агрессии РФ инициировал офис генерального прокурора при поддержке Евроюста, Международного уголовного суда и в партнерстве с Литвой, Польшей, Латвией, Эстонией, Словакией и Румынией.

2 февраля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала создание в Гааге Международного центра для преследования преступлений агрессии в Украине. Она напомнила, что украинские правоохранители работают вместе с европейскими коллегами и собирают доказательства для привлечения РФ к ответственности за совершенные преступления.

19 января Европарламент проголосовал за резолюцию по созданию трибунала для высшего руководства РФ, в частности для президента Владимира Путина, за преступления и агрессию против украинцев. В резолюции говорится также о привлечении к ответственности самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и другого руководства страны, с территории и при поддержке которой Россия ведет войну против Украины.

26 января Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию, призывающую к созданию Спецтрибунала для привлечения к ответственности высшего политического и военного руководства России и Беларуси за совершение преступления агрессии против Украины.

Известно также, что 17 февраля правительство Нидерландов одобрило решение о создании в Гааге компенсационной международной организации за агрессию РФ против Украины – международного реестра убытков.

16 марта Международный суд ООН в Гааге обязал Москву "немедленно остановить военные операции, начатые 24 февраля на территории Украины".

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Международный уголовный суд поясняет, что Путин и Львова-Белова подозреваются в незаконной депортации украинских детей.

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