Суд дал военному 3 года условно и запретил распространять контент в сети.

Хустский районный суд Закарпатской области признал виновным военнослужащего в хранении и распространении материалов 18+. В частности, мужчина посылал пикантное изображение в мессенджерах, а также на официальную Facebook-страницу Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Как отмечается в приговоре от 10 сентября 2025 года, обвиняемый не позднее октября 2023 года загрузил запрещенные изображения на телефон, после чего несколько раз пересылал их в Viber и Facebook. Суд квалифицировал его действия по ч.1 и ч.3 ст.301 Уголовного кодекса Украины - хранение и повторное распространение порнографических материалов.

В суде военный признал вину, объяснив совершенное "эмоциональным состоянием" и заявив, что не осознавал наказуемости деяния.

Приговором суда ему назначили 3 года лишения свободы, однако от отбывания освободили с испытательным сроком в 2 года. Также мужчине запрещено заниматься деятельностью, связанной с распространением информации на веб-ресурсах, в течение трех лет. Дополнительно с него взыскали 4543,68 грн за проведение экспертиз и конфисковали телефон.

