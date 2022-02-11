Реализовать свои планы злоумышленники не успели: за несколько дней до преступления их разоблачили сотрудники правоохранительных органов.

Во Львовской области инструктор по боевой подготовке в одной из воинских частей Нацгвардии и гражданин Беларуси планировали убийство представителя местного застройщика.

Как сообщила в пятницу, 11 февраля, пресс-служба Государственного бюро расследований, следователи территориального управления Львова завершили досудебное расследование в отношении подозреваемых. Обвинительный акт направили в суд.

"Летом 2021 года военнослужащий вместе с иностранцем получили заказ на убийство представителя одной из финансово-промышленных групп Прикарпатья. Сообщники подготовили средства конфиденциальной связи, технические устройства для мониторинга движения транспорта, автомобиль, оружие и боеприпасы. Они следили за жертвой, изучали ее образ жизни и ежедневные маршруты, чтобы определить наиболее благоприятные для совершения преступления место и время", - рассказали в ГБР.

Однако реализовать свои планы злоумышленники не успели: за несколько дней до убийства их разоблачили сотрудники правоохранительных органов.

Теперь военнослужащего и иностранца обвиняют в подготовке убийства, совершенного на заказ по предварительному сговору группой лиц, и в приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия без разрешения (ч. 1 ст. 14, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Им грозит до 15 лет тюрьмы. Следствие в отношении заказчика еще продолжается.

Как сообщал УНИАН, ранее на Киевщине СБУ сорвала план спецслужб Кремля, которые наняли украинцев для провокаций в России.

А в Киеве правоохранители задержали вражеского агента, готовившего теракт.

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