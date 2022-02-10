Задержанные СБУ лица ранее организовывали акты вандализма с памятником Степану Бандере в Тернополе, с Одесской синагогой и иностранным представительством в Одессе.

Служба безопасности Украины сорвала спецоперацию российских спецслужб, в которой планировалось использовать украинских "титушек" для провокаций в РФ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"СБУ разоблачила граждан Украины, которые по заданию российских спецслужб должны были совершить провокации против населения РФ. Такие действия страна-агрессор могла использовать как очередную причину для оправдания дальнейшего давления на Украину", - говорится в сообщении.

СБУ установила, что спецслужбы РФ завербовали трех жителей Киевской области, которые являются выходцами из криминальных кругов. Они получили задание сформировать две группы по пять человек в каждой. Выезд первой был запланирован в ближайшие дни.

За участие в провокациях им обещали по 4 тыс. долл.

"Кураторы заверили "титушек", что после того, как задание будет выполнено, их отправят домой. Однако, по имеющимся данным, провокаторов планировали показательно ликвидировать во время задержания", - отмечают в СБУ.

Указывается, что сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили этот сценарий - организаторы и их сообщники одновременно были задержаны в Киеве и области.

По информации СБУ, данные лица уже неоднократно привлекались пророссийскими силами для проведения провокаций и заказных протестных акций в разных регионах Украины. В частности, установлено, что злоумышленники организовали в октябре-декабре 2021 года акты вандализма над памятником Степану Бандере в Тернополе, над Одесской синагогой и иностранным представительством в Одессе.

Также сообщается, что один из задержанных создал так называемое "силовое крыло", в состав которого вошли члены спортивных обществ и представители криминальной среды. Группа получила задание принять участие в проплаченных массовых беспорядках в центре столицы в конце января 2022 года и спровоцировать драки. Однако тогда правоохранители сработали на опережение и не допустили реализации такого плана.

По результатам санкционированных обысков было изъято огнестрельное оружие с патронами, копии загранпаспортов лиц, которых должны были отправить в РФ для совершения провокаций.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНИАН, ранее правоохранители задержали в Киеве вражеского агента, готовившего теракт. Местного жителя завербовали представители одной из белорусских госструктур.

А в Харьковской области контрразведчики СБУ разоблачили местного жителя, которого завербовали российские спецслужбы.

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