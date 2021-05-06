Во Львовской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили местного жителя, который продавал флаг коммунистического тоталитарного режима накануне 8 мая - Дня памяти и примирения.
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Об этом сообщает Управление СБУ во Львовской области.
В ведомстве отметили, что символика с изображением одного из инициаторов и организаторов красного террора могла быть использована во время публичных акций и разжечь вражду.
«Правоохранители задокументировали злоумышленника в момент сбыта запрещенной символики», - добавили в СБУ.
В настоящее время ему готовится уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).
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