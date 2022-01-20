Через четыре дня после инцидента мужчину экстренно прооперировали.

Во Львовской области прооперировали 26-летнего мужчину, который во время празднования Нового года намеренно проглотил шариковую ручку, потому что поспорил с друзьями.

Об этом УНИАН сообщили в Первом территориальном медицинском объединении Львова.

"Изрядно выпив с друзьями за праздничным столом, молодые мужчины поспорили, и один из них намеренно проглотил шариковую ручку, которая попалась ему на глаза. Уже на следующий день мужчина почувствовал боль в желудке, но к врачам не спешил, думал, что пройдет. Однако боль лишь усиливалась, и на четвертый день нового года мужчина оказался в операционной в больнице скорой медицинской помощи Первого территориального медицинского объединения Львова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пациент жаловался на боль в желудке, которая не проходила.

"Мы сделали ему гастроскопию и увидели в желудке шариковую ручку, которая стала поперек. Мужчина признался, что проглотил ее специально во время спора. Достать ручку эндоскопически было невозможно, пришлось оперировать", - рассказал заведующий хирургическим отделением №1 больницы Игнат Герич.

По словам медика, операция длилась три часа – ручка пробила переднюю и заднюю стенки желудка, туда попала инфекция. Это могло вызвать перитонит.

"Операция была не из простых еще и потому, что пациент ранее перенес уже оперативные вмешательства на желудке, у него были спайки", - отметил Герич.

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