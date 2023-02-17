О подозрении сообщили бывшему государственному регистратору, который влез в госреестр и незаконно перерегистрировал взлетную полосу на третьих лиц.

Во Львовской области прокуроры завели дело против местного "бизнесмена", который влез в данные автоматизированной системы госреестра и оформил в частную собственность взлетную полосу.

Речь идет о бывшем государственном регистраторе, которому прокуроры Жовковской окружной прокуратуры уже сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 362 УК Украины, сообщается на сайте Львовской прокуратуры.

"По данным следствия, подозреваемый, будучи государственным регистратором, при отсутствии соответствующих правоустанавливающих документов внес в Государственный реестр имущественных прав изменения относительно права собственности на объект недвижимого имущества. Таким образом он незаконно зарегистрировал право частной собственности на взлетную полосу за третьими лицами", - говорится в сообщении.

Из-за незаконных действий украинца из государственной коммунальной собственности Львовской области фактически пропал бывший аэродром. Речь идет об инфраструктуре, которая находится в одном из сел Львовского района. Конкретного места прокуроры не упоминают.

Сейчас этот объект находится под арестом согласно требованию суда. Правоохранители ведут досудебное расследование по этому делу.

Последние случаи "громких" краж в Украине

Напомним, что несмотря на активную фазу полномасштабной войны, недобропорядочные члены украинского общества продолжают грабить украинцев, придумывая различные махинации для пополнения собственного кошелька.

Недавно "громкий" случай произошел в Одессе. Там мужчина несколько раз обворовывал жилье женщины, у которой проживал бесплатно.

Также недавно правоохранители задержали банду дельцов на Черниговщине. Злоумышленники были ранее судимы. Они использовали поддельные автономера и меняли внешность с помощью парика. Таким образом воры украли 10 килограммов украшений и миллионы гривен.

Между тем в Киеве начали разворовывать блокпосты: негодяи разбирают блоки, тащат мешки с песком и даже противотанковые ежи.

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