Крис Нот, сыгравший Мистера Бига, рискует стать новым Харви Вайнштейном.

Актеру Крису Ноту, который сыграл мужа Кэрри Брэдшоу Мистера Бига в сериале "Секс в большом городе", припомнили еще два случая сексуального насилия. Совсем недавно две девушки обвинили его в изнасилованиях, а теперь против звезды выступила известная актриса Зои Листер-Джонс.

Помимо разгромного поста, опубликованного актрисой в Instagram, в Twitter показали фото газеты, на обложке которой указана еще одна история о жестокости Криса Нота.

Зои Листер-Джонс написала, что 19 лет назад она работала в ночном клубе Нью-Йорка и видела Криса Нота, который, по ее словам, отвратительно себя вел. Актер позволял себе неприличные слова и действия, он распущенно обращался с девушками. Однако на этом "знакомство" актрисы со звездой "Секса в большом городе" не закончилось.

В 2002 году, на съемках сериала "Закон и порядок", Листер-Джонс оказалась с Нотом на одной площадке. По словам актрисы, там мужчина мог часто находиться в пьяном состоянии. Он постоянно подходил к Листер-Джонс, актер нюхал ее шею и шептал на ухо непристойные вещи.

Актриса отметила, что ее история не сравнится по травматичности с историями девушек, которые обвинили Нота в изнасилованиях. Однако она считает, что любое насилие над женщинами нужно пресекать. Листер-Джонс также выразила радость из-за судьбы персонажа Мистера Бига, которая уже была показана в первой серии "И просто так". Актер все эти годы пользовался образом очаровательного мужчины, которым его видели зрительницы, но на самом деле он совсем другой человек, отметила звезда "Закона и порядка".

Читайте такжеАктер из "Секса в большом городе" поздравил Олю Цибульскую с днем рождения: Мистер Биг пригласил певицу в Нью-Йорк (видео)Помимо этого, в Twitter припомнили актеру его жестокость к модели Беверли Джонсон. В 90-х Нот с ней встречался. После расставания модель рассказала, что актер был очень ревнивым, он ее бил и даже угрожал убить ее собаку. Слова модели быстро разлетелись в СМИ, но вскоре о скандале все забыли.

Нот, сыгравший Мистера Бига, угрожал модели избиением, смертью и увечьями. Актер звонил бывшей девушке более 25 раз в день. Она пыталась его засудить, но правоохранители не возбуждали уголовное дело.

Напомним, ранее звезду "Секса в большом городе" обвинили в изнасилованиях. Речь идет о двух случаях, якобы произошедших в 2004 и 2015 годах. Об изнасилованиях рассказали две не связанные между собой женщины.

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Автор: Полина Кузенко