Во Львове волонтер облилась бензином и попыталась поджечь себя (фото, видео)

Женщина заявила, что на ее брата сфабриковали уголовное дело.

Известная во Львове волонтер Елена Живко совершила попытку самоподжога, облив себя бензином. Причина ее действий - якобы давление полиции на женщину и ее семью.

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Как сообщает « Варта-1 », Живко облила себя бензином прямо посреди улицы, однако ей не дали себя поджечь.

В дальнейшем волонтер вместе с ветеранами АТО под Галицким районным судом требовала внимания Авакова, поскольку, по ее словам, руководство полиции Львовщины оказывает давление на нее и членов ее семьи.

В частности, женщина заявила, что на ее брата сфабриковали уголовное дело. Родственника Живко задержали именно тогда, когда он вез тяжелобольного отца на операцию. Сегодня брата волонтерши допрашивали в суде, поэтому она хотела привлечь внимание к событию.

34-летняя Елена Живко - волонтер и руководитель ОО «Объединение добровольцев».

В декабре прошлого года Живко приняла участие в акции активистов и добровольцев, с сорвали сессию Львовского горсовета из-за публикации в местном СМИ о «львовских титушок».

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