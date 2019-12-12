Разбили входные двери и ворвались в помещение: во Львове группа людей сорвала сессию горсовета (фото, видео)

Группа членов различных общественных организаций ворвалась на сессию Львовского городского совета.

Сегодня утром, 12 декабря, представители общественных организаций, добровольцы пришли на сессию Львовского городского совета, которая проходила в помещении Шевченковской райгосадминистрации, на улице Липинского 11.

Об этом сообщил депутат львовского городского совета, Игорь Зинкевич, пишет Дозор.

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По информации издания, представители добровольческих организаций решили выяснить, почему СМИ, которые по их утверждениям принадлежат семье мэра, назвали львовские добровольческие организации “тітушками”.

“Начало сессии в Львовском городском совете. Добровольцы пришли к мэру поставить вопрос о том, что в СМИ (прим. – Zaxid.net ), которые принадлежат семье мэра Садового А.И., назвали их “Галицькими тітушками”. – сообщил депутат.

Во время конфликта, как видно из видео, были выбиты двери в помещении райгосадминистрации.

Позже, Елена Живко, председатель общественной организации “Объединение добровольцев” объяснила сегодняшний протест: “Мы не позволим во Львове такое пренебрежительное отношение к ветеранам, добровольцам. Мы не удивляемся, когда наши фото висят с соответствующими подписями на сепаратистских ресурсах, но не позволим, чтобы люди, которые прошли войну были посрамлены в родном городе”.

Главное требование штурмовиков, которое озвучила председатель организации Елена Живко – снять с сайта ZAXID.NET сюжет «Львовские титушки – кто они?» и спецпроект «Идентификация титушек». Кроме того, члены организации требуют у депутатов в целом «дать оценку» публикациям ZAXID.NET, сообщает Zaxid.net.

По информации издания, штурм мужчин в военной форме сдерживали сотрудники полиции и ЛКП «Муниципальная стража»

После того, как члены организации «Объединение добровольцев» ворвались на сессию, работники Шевченковской райадминистрации вызвали еще один экипаж полиции. Как сообщил ZAXID.NET руководитель управления безопасности города Юрий Диль, сейчас правоохранители берут объяснения у штурмовиков.

В полиции пока официально ничего не комментируют, хотя на заседании сессии находится Дмитрий Михалец, заместитель начальника полиции Львовщины.

Полицейские проводят следственные действия, в частности, снимают отпечатки пальцев на входной двери, которые выломали участники штурма, и пытаются отобрать объяснения у присутствующих на месте происшествия.

Депутат ЛГС Елена Пасевич предложила создать рабочую группу, чтобы изучить, в чем заключается конфликт и дать оценку действиям журналистов ZAXID.NET. Депутаты проголосовали «за» такое протокольное поручение, создав рабочую группу, в которую войдут депутаты из всех фракций и члены ОО «Объединение добровольцев». За такое решение проголосовало 47 депутатов. После этого голосования штурмовики покинули сессионный зал.

Руководитель пресс-службы Львовского городского совета Кристина Процак на своей странице в ФБ обнародовала фотографии, на которых видно, что в одном из помещений разбитое стекло. Обстоятельства инцидента пока не сообщаются.