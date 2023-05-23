Ранее к ответственности привлекали только девушку, с которой юноша занимался сексом на остановке.

Во Львове несовершеннолетнего парня, который в феврале занимался сексом с 18-летней девушкой на остановке общественного транспорта, оштрафовали на 51 гривню.

Соответствующее решение недавно принял Франковский районный суд Львова.

В постановлении суда отмечается, что поздно вечером 25 февраля во Львове на остановке по ул. Кульпарковской парень занимался сексом с девушкой, чем нарушил общественный порядок. Молодых людей во время полового акта увидели полицейские. Их нагрудные камеры зафиксировали инцидент.

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Парня обвинили в совершении административного правонарушения. Однако на заседания суда он не являлся.

На основании имеющихся в деле доказательств, в частности, видеозаписи с нагрудных камер полицейских, суд признал юношу виновным в совершении мелкого хулиганства и оштрафовал его на 51 гривню. Также он должен заплатить 537 гривен судебного сбора. Постановление может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его вынесения.

Секс на остановке во Львове: что известно

Во Львове поздно вечером 25 февраля парень занимался сексом с 18-летней девушкой на троллейбусной остановке на улице Кульпарковской, 123.

Девушку обвинили в совершении мелкого хулиганства, а парня к ответственности не привлекали.

Впоследствии она признала себя виновной и получила от суда устное предупреждение за хулиганство.

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