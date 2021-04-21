У пострадавшей диагностировали ушибы и перелом руки.

Во Львове легковушка, чтобы избежать столкновения с другим автомобилем, вылетела на тротуар и на скорости сбила 54-летнюю женщину-пешехода.

Аварию сняли камеры видеонаблюдения, говорится в сюжете ТСН.

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«У потерпевшей врачи диагностировали ушибы и перелом руки. Чудом обошлось без тяжелых травм, ведь скорость авто была большая»,– говорится в сюжете.

По словам полиции, водитель был трезв. Говорит, что на тротуар выехал из-за внезапного маневра попутного авто.

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Автор: Катерина Шварц