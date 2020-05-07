Во Львове инженер стратегического предприятия украл радиоактивные материалы и пытался их продать

На месте сбыта краденого радиоактивное излучение в 6 раз превышало норму.

Во Львове сотрудники Службы безопасности Украины предупредили хищение оборудования с содержанием радиоактивных веществ со стратегического предприятия.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, контрразведчики спецслужбы предотвратили хищение оборудования с содержанием радиоактивных веществ плутония и одного из изотопов никеля.

Оперативники спецслужбы установили, что организовал аферу инженер телекоммуникационных систем и сетей одного из госпредприятий Львова. Он имел доступ к складским помещениям, где хранится оборудование, и похитил радиоизотопное оборудование.

Злоумышленник и его сообщник были задержаны вблизи предприятия в лесополосе при попытке сбыта радиоизотопного оборудования.

Во время следственных действий правоохранители выявили и изъяли 17 источников ионизирующего излучения. Специалисты ГП «Радон» на месте обследовали похищенные приборы и обнаружили, что радиоактивное излучение в 6 раз превышало установленную норму.

Продажа оборудования могла нанести существенный вред окружающей среде и жизни людей. Приборы возвращены в место безопасного хранения.

В рамках уголовного производства по ч.3 ст.265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) и ч.2 ст.191 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Операция проводилась Управлением СБ Украины во Львовской области во взаимодействии с Департаментом контрразведки СБУ совместно со следователями ГУ Нацполиции под процессуальным руководством военной прокуратуры.