Дорожно-транспортное происшествие при участии автомобиля Fiat произошло на Соломенской площади.

В Киеве пьяный водитель на скорости влетел в здание.

Об этом сообщает в своем Telegram-канале Патрульная полиция.

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Fiat произошло на Соломенской площади. Водителя и пассажирку осмотрели - телесных повреждений они не получили.

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Также отмечается, что инспекторы заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения, но от освидетельствования тот отказался.

Патрульные составили на него протоколы по ст. 130 (Управление автомобилем в состоянии опьянения) и по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Всего за выходные киевские патрульные обнаружили 87 водителей с признаками опьянения, шестеро из них попали в ДТП.

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Автор: Денис Прядко