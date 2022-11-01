Российский бизнес продолжает работать в Украине несмотря на полномасштабную агрессию страны-террориста и введение санкций со стороны государства.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил украинский блогер Сергей Гришин.

По его словам, Спортмастер был создан в РФ еще в 1996 году. Впрочем, его основатели - Владимир и Николай Фартушняки - развивали бизнес и за рубежом.

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"В Украину компания пришла в 2001 году и постоянно росла. Параллельно развивала несколько франшиз - Sportlandia, Columbia и Weekender. По данным Ассоциации ретейлеров Украины, на весну 2021 года в сеть дилерских и франчайзинговых магазинов компании входило более 120 точек в Украине", - написал Гришин.

Блогер напомнил, что компания открещивалась от российских корней еще в 2014 году. Бывший гендиректор сети Игорь Чернов говорил, что учредителем Спортмастер во всех странах присутствия, включая Россией и Китаем является компания Sportmaster Operations Pte. Ltd, зарегистрированная в Сингапуре в 2012 году. Однако владельцами сингапурского юрлица всегда оставались россияне.

"Несмотря на это украинская власть не обращала внимания на бизнес страны-агрессора вплоть до 2022-го. Тогда СНБО наконец-то ввел санкции против Sportmaster и запретил ее деятельность в Украине на 3 года. Однако, похоже, Sportmaster нашел возможности для обхода ограничений. Уже в марте руководство "Спортмастер-Украина" заявило о ликвидации компании и создании нового юрлица - ООО "Атлетикс". Параллельно начался процесс ребрендинга: бывшие Sportmaster превратились в Athletics, хотя контролируются теми же лицами", - отметил Сергей Гришин.

По данным блогера, гендиректором ООО "Атлетикс" стала Людмила Кныш, которая работала в "Спортмастер-Украина" почти 17 лет, последние 2 – как СЕО.

До нее компанию более 16 лет возглавлял уже упоминавшийся ранее Чернов. В 2019-м он стал гендиректором польской сети GO Sport, которую приобрел Sportmaster. Однако уже в марте 2021-го вернулся в украинское подразделение, заняв место в Совете директоров.

"Не удивительно, что аналогичную должность он занял и в новом ООО "Атлетикс". Кстати, бизнес Sportmaster в Польше уже закрыт из-за санкций. В то время как в Украине "новые" Athletics работают без помех", - добавил Гришин.

По данным You Control, уставный капитал ООО "Атлетикс" составляет всего 266,5 тыс. грн, чего недостаточно для финансирования крупной сети. Большую часть капитала внесли малоизвестные Pulau Artis Limited (43%) и Felix Trade Pte. Ltd. (19%), зарегистрированные в Гонконге и Сингапуре, где по странному стечению обстоятельств находится и юрадреса. В перечень учредителей ООО "Атлетикс "также входят та же Людмила Кныш и Игорь слоев - основатель дочернего предприятия"Спортмастер-Украина". Ну а конечным бенефициаром компании указан еще один гражданин Сингапура - Александр Гора.

"В контексте последнего удивляет даже не столько гражданство, сколько его профессиональная деятельность, указанная в Linkedin. Последние 5 лет новый бенефициар бывшего Спортмастера в Украине работает ученым в Наньянском технологическом университете Сингапура. И вопрос почему молодой азиатский ученый вдруг заинтересовался развитием бизнеса в стране, где идет полномасштабная война, мало бы заинтересовать украинских правоохранителей. Хотя ответ находится на поверхности: инновационный центр российского Sportmaster, который расположен в Сингапуре, имеет совместную лабораторию именно с Наньянским технологическим университетом. Поэтому в рамках этого института Александр Гора уже долгое время работает именно на россиян", - констатирует Гришин.

По его мнению, пока в Украине закрывают глаза на подобного рода совпадения, предприниматели из РФ будут продолжать получать доход в Украине, направляя часть прибыли в российский бюджет - прямо на финансирование войны.