По словам ветерана АТО Маймана, Кива отдыхает в турецком отеле Rixos Sungate за 10 тысяч долларов за 10 дней.

Скандальный нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива засветился на отдыхе в одном из самых дорогих отелей анталийского побережья - пятизвездочном Rixos Sungate. Там его «застукал» ветеран АТО Михаил Майман, с которым он подрался в ресторане в прошлом году.

Видео инцидента опубликовал Майман в своем Telegram-канале.

«Встретил депутата Илью Киву в турецком отеле Rixos Sungate. Отдыхает нардеп в номере люкс за 10 тысяч долларов за 10 дней. Хорошо живут депутаты ОПЗЖ за наш с вами счёт», - прокомментировал он видео.

"Ты ко мне приехал? Что, стержень сломался?", - спросил Майман Киву.

В итоге они договорились встретиться в суде.

Rixos Sungate – один из самых дорогих и шикарных отелей Турции на побережье Анталии. Сюда часто приезжают с концертами звезды шоу-бизнеса, а среди отдыхающих - много знаменитостей.

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Кива и Майман - история конфликта

В январе прошлого года в столичном ресторане произошла драка с участием нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы. Мужчиной, с которым произошел конфликт, оказался ветеран АТО Михаил Майман, который принимал участие в АТО в составе батальона "Святая Мария".

В связи с этим Госбюро расследований вызывало нардепа от ОПЗЖ Илью Киву для вручения подозрения.

Также в его отношении было открыто уголовное производство за нанесение телесных повреждений посетителю одного из ресторанов.

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Автор: Денис Прядко