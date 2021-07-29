Он пояснил, что хотел отдохнуть в Украине.

В "Борисполе" задержали россиянина, который предлагал пограничнику $1000 за пропуск в Украину.

Об этом сообщают в Государственной пограничной службе.

Двое граждан РФ прибыли в пункт пропуска "Борисполь" рейсом "Стамбул-Киев". Они не смогли убедить украинских пограничников в цели своей поездки, поэтому иностранцам отказали в праве въезда.

24-летний мужчина решил уладить вопрос с помощью взятки, поэтому предложил пограничнику 1000 долларов.

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"После передачи денежных средств, россиянина в Украину таки пропустили, однако не для того, чтобы "отдохнуть, погулять", а чтобы ответить за нарушение законодательства", - говорится в сообщении.

Из служебного помещения погранслужбы мужчина выбыл в сопровождении полицейских. Другой россиянин выбыл из Украины рейсом "Киев-Стамбул".

Решается вопрос о начале уголовного производства по ст. 369 УК "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

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Автор: Людмила Жерновская