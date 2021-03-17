По данным полиции, ампулы с вакциной не повреждены.

В Тернополе в дорожно-транспортное происшествие попал автомобиль, который перевозил вакцины от COVID-19.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области авария случилась сегодня, 17 марта, около полудня на ул. Микулинецкой.

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По предварительной информации, автомобиль марки Renault Duster, принадлежащий медучреждению, остановился на регулируемом пешеходном переходе. В этот момент в него сзади въехал Ford. Предварительная причина аварии - несоблюдение дистанции водителем автомобиля Ford.

Отмечается, что автомобиль медпомощи ехал в город Бучач и вез вакцину от COVID-19. На момент аварии в Renault, кроме водителя, было еще четверо пассажиров. Троих из них забрала скорая.

По данным полиции, ампулы с вакциной не повреждены.

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Автор: Андрей Вацик