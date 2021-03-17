В Тернополе в дорожно-транспортное происшествие попал автомобиль, который перевозил вакцины от COVID-19.
Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области авария случилась сегодня, 17 марта, около полудня на ул. Микулинецкой.
Читайте такжеЛобовое столкновение: в центре Киева произошло масштабное ДТП (фото, видео)
По предварительной информации, автомобиль марки Renault Duster, принадлежащий медучреждению, остановился на регулируемом пешеходном переходе. В этот момент в него сзади въехал Ford. Предварительная причина аварии - несоблюдение дистанции водителем автомобиля Ford.
Отмечается, что автомобиль медпомощи ехал в город Бучач и вез вакцину от COVID-19. На момент аварии в Renault, кроме водителя, было еще четверо пассажиров. Троих из них забрала скорая.
По данным полиции, ампулы с вакциной не повреждены.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Днепре взорвали отделение "Ощадбанка": появились фото с места взрыва
- Угоняли авто, продавали наркотики: в Харькове задержали днепрян с амфетамином, гранатами и оружием (фото)
- В Киеве пьяный водитель въехал в припаркованную машину и лег отдыхать (фото)
- В США мужчина расстрелял посетителей спа-салонов: восемь человек погибли (видео)
- "Сели – выпили немножко вискаря": одессит "заминировал" автостоянку после ссоры с продавцом (видео)
- Первые антирекорды: во Львове пьяного водителя оштрафовали на 71 тысячу гривен по новому закону-СМИ
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram