Заказчик определил способ совершения преступления - оно должно было быть замаскировано под самоубийство.

В Житомире правоохранители предотвратили заказное убийство предпринимателя за 15 тысяч долларов США.

Об этом корреспонденту УНИАН рассказали в пресс-службе Житомирской областной прокуратуры.

«Во вторник, 24 ноября, задержан организатор умышленного убийства на заказ, совершенного из корыстных побуждений», - говорится в сообщении.

Установлено, что 41-летний житель Житомира организовал умышленное убийство по заказу своего бывшего партнера по бизнесу.

Для реализации преступления и непосредственного исполнения мужчина привлек своего знакомого, пообещав ему денежное вознаграждение на сумму 15 тыс. долларов США.

"Для облегчения выполнения заказного убийства организатор предоставил исполнителю собранную информацию о "жертве" и определил способ совершения убийства, которое должно было быть замаскировано под самоубийство. После передачи первой части денежных средств в качестве оплаты за выполненную «работу» был уличен правоохранителями», - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

В пресс-службе ГУНП в Житомирской области отметили, что информация о подготовке заказного убийства поступила в милицию примерно месяц назад.

«Предварительно установлено, что мужчина имел намерения решить предпринимательские вопросы в свою пользу, устранив своего бизнес-партнера. Около месяца назад полицейские получили оперативную информацию о готовке особо тяжкого преступления», - сообщили в полиции.

Подобные преступления наказываются лишением свободы на срок до 15 лет или пожизненным заключением.

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Автор: Марина Чорноштан