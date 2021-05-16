В Коммунаровском районе Запорожья женщина провалилась на тротуаре под плитку во дворе областной больницы.
Читайте такжеВ Запорожье посреди Днепра застрял кран-гигант "Захарий" (фото)"16 мая около 13:00 возле Запорожской областной клинической больницы, по адресу Ореховское шоссе, 10 на тротуаре под плитку провалилась пенсионерка. Произошло это прямо у входа в больницу", - пишет местное издание Zабор.
По словам потерпевшей, она пришла в лечебное учреждение навестить родственника.
Чтобы помочь женщине выбраться из тротуара, на место происшествия пришлось вызвать спасателей.
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