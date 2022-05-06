В Запорожье обнаружили летчика из РФ / фото ГБР

Работники территориального управления Государственного бюро расследований Мелитополя разоблачили в Запорожье российского летчика, который мог заниматься шпионажем.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГБР.

"Его разоблачили в ходе проведения спецоперации по выявлению враждебных элементов из числа граждан Российской Федерации, которые заехали на территорию Украины накануне российского вторжения... По оперативной информации, российский военный летчик в последние годы регулярно навещал близких родственников в Запорожье", - говорится в заметке.

Так, 8 февраля он въехал в Украину.

"После начала российской агрессии летчик начал скрываться, а его мать рассказывала всем, что больше года не видела сына. Он представлялся пенсионером гражданской авиации, хотя работники ГБР получили бесспорные доказательства о его принадлежности к российской армии", - отмечается в сообщении.

фото ГБР
фото ГБР

Также собранные данные могут свидетельствовать о том, что россиянин заехал в Украину как так называемая "консерва" чтобы заниматься диверсионно-разведывательной деятельностью и корректировать огонь военных России по объектам стратегического значения Вооруженных сил Украины и территориальной обороны; сливом данных относительно их перемещения, расположение блокпостов, дислокации батальонов ВСУ и территориальной обороны.

фото ГБР

После завершения всех юридических процедур его передадут службе безопасности Украины.

фото ГБР
фото ГБР

Ранее сообщалось, что на Киевщине правоохранители нашли брошенного русскими пулеметчика.

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