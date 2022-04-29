21-летний уроженец Татарстана попал на Киевщину в составе российских захватнических войск, а затем заблудился.

В Киевской области обнаружили и задержали русского пулеметчика, который скрывался.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины в микроблоге Twitter.

В частности, в селе Остролучье Барышевской ОТГ работники внутренней безопасности НПУ вместе с бойцами ВСУ и ТРО вышли на "след" вражеского солдата, который скрывался.

"21-летний уроженец Татарстана — пулеметчик механизированной бригады — признался, что сначала заблудился, а потом оказалось, что "вторая армия мира" его просто бросила", - говорится в сообщении.

При этом, оккупант задержан и передан в региональное управление Службы безопасности Украины.

Отдельно сказано, что во время отработки местности работники Киевского областного управления Департамента внутренней безопасности НПУ нашли два автомобиля российских оккупантов: "Камаз" и "Урал", а также боевую машину пехоты БМП-2 и танк Т-72.

"Техника агрессора сейчас пополнила автопарк Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Кроме этого, оперативники ДВБ установили информацию о 25-летнем жителе Броварского района, который в помещении ангара незаконно хранил оставленные технику и боекомплекта оккупантов. На указанный адрес вызвали следственно-оперативную группу Броварского районного управления полиции.

"Найденный арсенал и поврежденный "Торнадо-С" полицейские также передали в распоряжение украинским военным", - сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Россия отправляет на войну в Украине оккупантов-нацистов.