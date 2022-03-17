Военный РФ призывает граждан РФ одуматься.

Советники министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал видео, на котором раненый российский солдат призывает своих сограждан остановить происходящее. Летчик ранен, у него полностью перебинтовано лицо.

"Я, капитан Алаев Вадим Игоревич, летчик-штурман вертолета М-8, хочу обратиться к гражданам Российской Федерации и к своим сослуживцам. Дорогие друзья, я прошу вас прекратить эти действия, вернуться домой, гибнет мирное население, дети, женщины, они ни в чем не виноваты. Я еще раз прошу вас одуматься и вернуться домой. И прекратите это все", - говорит на видео раненый российский военнослужащий.

Напомним, после обстрела оккупантов горит рынок "Барабашово" в Харькове.

О погибших или пострадавших от обстрела района рынка Барабашово пока что не сообщается.

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