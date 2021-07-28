Через несколько часов после получения сообщения о пропаже ребенка полицейские, проработав круг общения подростка, установили ее местонахождение.

В Тульчинском районе Винницкой области разыскали 15-летнюю девушку, которая уехала из дома еще 19 июля, но о ее исчезновении родители сообщили в полицию лишь через неделю после того, как дочь перестала выходить на связь.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Винницкой области. В частности, по словам руководителя Отделения полиции №2 Тульчинского районного отдела полиции Владимира Видомского, 27 июля к полицейским за помощью обратилась жительница пгт Томашполь и сообщила об отсутствии ее несовершеннолетней дочери. По словам женщины, 15-летняя девочка еще 19 июля поехала гостить к подруге в соседнее село и на связь она не выходила.

Через несколько часов после получения сообщения о пропаже ребенка полицейские, проработав круг общения девочки, установили ее местонахождение. Она находилась в одном из сел Ямпольской территориальной общины, где проживала в заброшенном доме.

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После того, как полицейские нашли девочку, они провели с ней превентивную работу и доставили ее домой.

На родителей несовершеннолетней, которые уклонялись от выполнения своих обязанностей и семь дней не информировали правоохранителей об отсутствии ребенка, полицейские составили протокол по ст. 184 Кодекса об административных правонарушениях ("невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей").

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Автор: Ирина Погорелая