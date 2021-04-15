Пьяный 34-летний мужчина хотел доказать, что может прыгнуть в реку Южный Буг.

В Виннице местный житель пытался прыгнуть с моста, потому что поспорил с товарищем. Прыжок должен был принести ему 100 гривень.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Пьяный 34-летний мужчина хотел доказать, что может прыгнуть в реку Южный Буг. На видео с камер наблюдения видно, как лихач несколько раз вылезает на ограждение 10-метрового моста и пытается прыгнуть.

На место происшествия вызвали полицию. Мужчина слез с ограды, когда увидел патрульных. В общении с ними объяснил, что хотел прыгнуть из-за спора с товарищем, которого на месте уже не было.

Правоохранители провели с мужчиной беседу и отпустили домой.

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Автор: Дмитрий Захаров