Наркотики везли в контейнере с бананами из Эквадора.

В Одессе задержали троих участников организации "Ндрангета" с кокаином на 10 млн долларов.

Как сообщили журналистам УНИАН в Управлении СБ Украины в Одесской области, во время спецоперации в городе задержаны трое организаторов наркобизнеса.

Как отмечается, сотрудники СБУ получили информацию о том, что участники группировки планируют нелегально переправить из Латинской Америки через Украину в ЕС крупную партию наркотиков. Контрабанду злоумышленники скрыли в грузовом контейнере с фруктами из одной из южноамериканских стран.

Во время углубленного таможенного досмотра груза в морском торговом порту "Пивденный" правоохранители обнаружили скрытые брикеты с кокаином.

"По результатам проведенных мероприятий, сотрудники СБУ задержали возле порта иностранного соорганизатора наркотрафика", - сказано в сообщении.

Одновременно на территории одного из промышленных рынков Одесской области правоохранители задержали еще двух участников наркогруппировки. Они планировали встретить нелегальный груз для его последующей переправки в Евросоюз.

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"Задержанные причастны к деятельности одной из крупнейших в мире преступных организаций "Ндрангета", - отметили в управлении.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к наркобизнесу.

Мероприятия по разоблачению проводились спецслужбой совместно с Госпогранслужбой, Государственной таможенной службой и полицией под процессуальным руководства Одесской областной прокуратуры.

Как уточнили в Южном региональном управлении ГПСУ, кокаин на 10 млн долларов обнаружен в контейнере с эквадорскими бананами.

"Правоохранители обнаружили 50 брикетов с кокаином в контейнере с бананами, который прибыл из Эквадора в морской торговый порт "Пивденный", - отметили у управлении.

По данным Управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции, спецоперация проведена сегодня, 9 августа. Оперативники установили, что к контрабанде причастны три человека - граждане Украины, Албании и Румынии, которые задержаны при попытке вывоза указанной партии наркотиков из порта.

Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств) и ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины и избрания им меры пресечения.

Ранее УНИАН уже сообщал о задержании в Одессе четырех израильтян, подозреваемых в наркотрафике.

Автор: Лариса Козовая