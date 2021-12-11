Мужчина не смог подтвердить цель своей поездки. Его отправили в Ташкент обратным рейсом.

В аэропорту "Борисполь" пограничники не пропустили в Украину гражданина Узбекистана, который прилетел в одежде с российской символикой.

Как сообщается на сайте Госпогранслужбы, из-за одежды пассажира рейса из Ташкента пограничники обратили на него особое внимание.

В частности, на одежде путешественника были изображения флага и герба страны-агрессора и надписи "Russian national team".

"Гражданина Узбекистана пригласили в служебное помещение для проведения углубленной проверки, во время которой он сам понял, что оделся не совсем соответствующе и извинился перед всеми украинцами. Но это не помогло иностранцу пересечь украинскую границу, потому что во время пограничного контроля выяснилось, что он не может подтвердить цель своей поездки", - рассказали в ГПСУ.

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Мужчина сообщил, что планировал купить в Украине трактор для своего сельского хозяйства, но во время опроса не смог понятно рассказать ни о ферме, ни о том, у кого и какой трактор хочет купить.

"При этом путешественник не имел с собой денег не то что на покупку сельхозтехники, но даже на бронирование отеля, а вместимость его багажа значительно превышала заявленный срок пребывания в Украине", - пояснили пограничники.

Иностранца отправили в Ташкент обратным рейсом.

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Автор: Антонина Доломанжи