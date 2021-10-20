Туристы приехали в Турцию из Житомира.

Смертельная авария с украинцами произошла возле турецкой Алании. Автомобиль на пешеходном переходе сбил пару из Житомира.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"62-летнего Игоря Пашинского и 55-летнюю Светлану Люлько сбила машина на пешеходном переходе, когда они поздно вечером возвращались из магазина до своего отеля", - говорится в сообщении.

От полученных травм мужчина погиб на месте аварии.

Читайте такжеВо Львовской области до смерти забили ветерана АТОПри этом пострадавшую женщину госпитализировали в реанимацию.

В свою очередь правоохранители уже задержали водителя автомобиля. Его допрашивают.

Сообщается, что украинцы приехали в Турцию из Житомира.

Как ранее сообщал УНИАН, в турецком городе Синопе младенец упал с трехметровой высоты. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Коляска вместе с ребенком покатилась по склону через проезжую часть.

Мать, увидев это, побежала вслед, но не успела схватить коляску, и она упала с трехметровой высоты.

Ребенка немедленно отвезли в больницу - к счастью, малыш отделался лишь несколькими царапинами.

Автор: Анастасия Горбачева